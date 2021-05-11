- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات في جلسته المنعقدة أمس، على قبول استقالة ايهاب طه إبراهيم موسي من منصب العضو المنتدب للشركة، على أن يستمر في عمله كعضو مجلس إدارة الشركة.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على تعيين يحيي أحمد السيد عاشور عضوا منتدبا للشركة.
وقرر المجلس عرض ذلك على أول جمعية عمومية للشركة لأخذ موافقتها.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت في إبريل الماضي بعض التعديلات بمجلس الإدارة وتضمنت تعيين يحيى أحمد السيد نائباً لمجلس الإدارة والموافقة على تعيين نهلية أحمد محمد، وسوالين حسونة عبدالمحسن أعضاء مجلس إدارة نسائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورسعيد للتنمية: تعيين عاشور عضوا منتدبا للشركة خلفا لموسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.