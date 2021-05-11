بورسعيد للتنمية: تعيين عاشور عضوا منتدبا للشركة خلفا لموسى

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات في جلسته المنعقدة أمس، على قبول استقالة ايهاب طه إبراهيم موسي من منصب العضو المنتدب للشركة، على أن يستمر في عمله كعضو مجلس إدارة الشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على تعيين يحيي أحمد السيد عاشور عضوا منتدبا للشركة.

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وقرر المجلس عرض ذلك على أول جمعية عمومية للشركة لأخذ موافقتها.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت في إبريل الماضي بعض التعديلات بمجلس الإدارة وتضمنت تعيين يحيى أحمد السيد نائباً لمجلس الإدارة والموافقة على تعيين نهلية أحمد محمد، وسوالين حسونة عبدالمحسن أعضاء مجلس إدارة نسائي.