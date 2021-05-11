المصريين للإسكان تحقق 7.8 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ صعدت الأرباح المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إلى 7.794 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.612 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 17.390 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 13.872 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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وصعدت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 3.506 مليون جنيه مقابل 2.906 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وارتفع مجمل الربح إلى 13.883 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.965 مليون جنيه بالربع المقارن من 2020.

وبلغ ناتج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة 11.475 مليون جنيه مقابل 4.443 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.004 جنيه مقابل 0.001 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح المصريين للإسكان إلى 1.059 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.275 مليون جنيه بالربع المقارن.

وتراجعت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 3.461 مليون جنيه قمابل 61.798 مليون جنيه بالفترة المقارنة.