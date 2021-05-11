مجموعة بيت الخبرة وكامار تخططان لإنشاء كيان سياحي بالشراء من البورصة أو الاستحواذ

تعتزم شركة كامار بالتنسيق مع مجموعة بيت الخبرة ومساهميها، إنشاء كيان سياحى ضخم وذلك من خلال الشراء من البورصة أو الاستحواذ أو الدخول فى مشاركات استراتيجية مع كيانات سياحية كبيرة بالأسواق المحلية أو الاقليمية أو الدولية.

وقالت الشركة في بيان، إنها ومجموعة بيت الخبرة انتهتا من مفاوضات الاستحواذ على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، ضمن خطتها للتوسع في ذلك القطاع.

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ولفت البيان إلى أن تلك المفاوضات جرت بقيادة الخبير السياحى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وأنه سيتم تشغيل هذه الاستثمارات الفندقية والسياحية بمستويات عالمية.

وأضاف البيان أن المجموعة تخطط مستقبلياً للاستحواذ على ما يقرب من 7000 غرفة من السوق السياحى بمصر والعمل على نموه واستقرارة بما يدعم الاقتصاد القومى.

وأشارت الشركة، إلى أنها اشترت حصة تعدت نسبة 20% من رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تبلغ حوالى 350 مليون جنيه والتى تمتلك شركة سهل حشيش، وتخطط شركة بيت الخبرة القابضة كامار فى زيادة حصتها لنحو 30%.

كما قامت مجموعة بيت الخبرة بالاستحواذ وشراء كامل لشركة أورينت تورز والتى تمتلك فندقى ستيلا مكادى بيتش وفندق مكادى جاردن بجمالى عدد 1328 غرفة اضافة إلى 620 غرفة تحت الانشاء ليصبح اجمالى الغرف حوالى 2000 غرفة.

واشترت الشركة أيضا حصة قدرها 21% فى شركة مصر للفنادق تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه والتى تمتلك فندق ريتز كارلتون 331 غرفة وفندق سفير دهب 159 غرفة، إلى جانب امتلاك حصة تعدت 5% فى شركة شارم دريمز التى تمتلك منتجع شرم دريمز 400 غرفة ومنتجع الفيروز 210 غرفة.

وقال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخبرة القابضة “كامار “، إن الشركة وضعت من خلال التوجهات الاستراتيجية لها بأن تكون شريك فعال وقوى فى سوق الاستثمار والاقتصاد المصرى وتتكامل من شركات ومؤسسى مجموعة بيت الخبرة وتتناسق مع المؤسسات الاستثمارية الفعالة بالسوق بما يعود بالنفع على المجموعة والقطاع السياحى والاقتصاد القومى ككل.

وأضاف أن الشركة وضعت معايير ومحددات للاستثمار من خلال انشطتها والتى تتمثل فى مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وإدار ة الاصول والمحافظ المالية للشركة وللغير فضلاً عن انشاء والاشتراك فى صناديق عقارية وسياحية ومالية وغيرها من الانشطة الاستثمارية.

وأوضح أن كومار ركزت في الاستثمار بقطاعات السياحة والصحة والتعليم والخدمات غير المالية وغيرها من الأنشطة التى تستهدفها الشركة ويحتاج لها الاقتصاد القومى والتى يمكن أن تكون إداة فعالة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة للخروج من هذه الصعاب بعد جائحة كورونا وتحويل هذه المحنة إلى منح وفرص استثمارية مستقبلية.

وتأسست شركة بيت الخبرة القابضة فى أغسطس الماضى كذراع استثمارى ومنصة استثمارية “لمجموعة بيت الخبرة” برأسمال مرخص بمبلغ 10 مليارات جنيه، ومصدر بمبلغ مليار جنيه.