المركزي الأوروبي يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في ألمانيا 3% بسبب الجائحة

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وكالات _ تتوقع مديرة البنك المركزي المصري الأوروبي، إيزابيل شنابل، أن يتجاوز معدل التضخم في ألمانيا ثلاثة بالمئة قريبا.
وقالت شنابل في مقابلة، إنه بسبب جائحة كورونا كانت هناك تقلبات واضحة للغاية في التضخم في العام الماضي، مضيفة أنه في عام 2020 انهار التضخم إلى المنطقة السلبية ثم ارتفع بشكل حاد في عام 2021.
وأشارت إلى أن هذا التطور سيستمر، وقالت: “في ألمانيا نتوقع أن يتجاوز التضخم ثلاثة بالمئة”.
ويرتفع معدل التضخم في ألمانيا على نحو متواصل منذ بداية العام. وبحسب الحسابات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء، فقد بلغ في أبريل الماضي 2%.
وقالت شنابل إن وصول معدل التضخم إلى ثلاثة في المئة لن يكون له أي عواقب على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأضافت: “استراتيجية سياستنا النقدية متوسطة الأجل، وهذا يعني أننا أخذنا كل هذه التقلبات قصيرة الأجل في الاعتبار”.
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