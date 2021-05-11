- 1/3
- 2/3
- 3/3
_ توقعت منظمة أوبك اليوم نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 دون تغيير عن التوقع السابق.
وخفضت أوبك خلال تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2021. فيما رفعت توقعاتها للربعين الثالث والرابع من العام الجاري.
وقال المنظمة أنها خفضت توقعها لنمو المعروض النفطي من خارجها 230 ألف برميل يوميا في الربع الثاني إلى 700 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الإنتاج الأمريكي بموجة صقيع في تكساس.
ورفعت أوبك توقعها للطلب العالمي على خامها في 2021 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 27.7 مليون برميل يوميا. مؤكدة أن إنتاجها النفطي زاد 30 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 25.08 مليون برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط 300 ألف برميل يوميا في الربع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.