نيسان تتوقع خسائر تتجاوز نصف مليار دولار في 2021 بسبب نقص إمدادات الرقائق

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وكالات _ توقعت شركة نيسان اليابانية تكبد خسائر بقيمة 60 مليار ين (551 مليون دولار) خلال 2021 بسبب نقص إمدادات أشباه المواصلات وارتفاع أسعار المواد الخام.
وقالت إنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها خلال حتى مارس 2022 بنسبة 15.7% لتصل إلى 9.1 تريليون ين.
وقد تكبدت نيسان خسائر خلال العام الذي انتهى في مارس 2021 بلغت 448.7 مليار ين مقارنة بصافي خسائر بقيمة 671.2 مليار ين خلال العام السابق في حين تراجعت المبيعات بنسبة 20.4% لتصل إلى 7.86 تريليون ين.
وقالت في بيان” أداء الشركة خلال العام بأكمله تضرر من الجائحة مما أدى لتراجع نسب المبيعات”.
وكانت نيسان قد تكبدت خسائر خلال الربع الممتد من يناير حتى مارس تبلغ 81 مليار ين مقارنة بـ 710.5 مليار ين خلال نفس الربع من العام الماضي في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 7% لتصل إلى 2.55 تريليون ين.
يذكر أن نيسان تعاني من مشاكل كبيرة في ظل انخفاض الأرباح والمبيعات عقب إلقاء القبض على رئيسها المعزول كارلوس غصن في نوفمبر 2018.
حيث يواجه اتهامات بخرق الثقة وتزوير وثائق مالية لتقليل حجم دخله.
وقد نفى هذه الاتهامات. وقد فر الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي إلى لبنان نهاية 2019.
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