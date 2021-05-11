البورصة تصعد إلى 10767 نقطة بتداولات تتجاوز المليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية أخر جلسات شهر رمضان على ارتفاع جماعي. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77%، وأغلق عند مستوى 10767 نقطة. Your browser does not support the video tag. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.23% وأغلق عند 60.04 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.24% و 1.22% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 1.005.323 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 39.828 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل تراجع 50 بينما لم تتغير أسعار 31. اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 73.559 مليون جنيه، منها 37.663 مليون جنيه للمؤسسات، و 35.895 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 38.289 مليون جنيه، منها 31.018 مليون جنيه للمؤسسات و 7.271 مليون جنيه للأفراد. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 111.848 مليون جنيه، بضغط من الأجانب التي حققت صافي بيع بقيمة 111.906 مليون جنيه مقابل 57.554 الف جنيه صافي شراء من الأفراد. وتصدر سهم مصر للألومنيوم قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة11.41% يليه سهم أسمنت سيناء بنسبة 9.23% ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 8.89%. بينما تصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء -ليفت سلاب مصر قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.61% يليه سهم بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 3.93%ثم البنك المصري الخليجي بنسبة 3.6%.

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