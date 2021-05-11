إياتا: توقعات قطاع الشحن الجوي تظل إيجابية رغم جائحة كورونا

وكالات _ قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن توقعات الشحن الجوي مازالت إيجابية ومن المرجح أن يكون الطلب قويا هذا العام، ليظل القطاع النقطة المضيئة الوحيدة في صناعة النقل الجوي خلال جائحة كورونا. أضاف ويلي والش أثناء مؤتمر عبر الإنترنت اليوم أن التوقعات لقطاع الشحن الجوي تظل إيجابية. Your browser does not support the video tag.

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