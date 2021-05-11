– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط حاد وفقد ناسداك اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، متأثرا بالأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في ظل موجة تكهنات عالية مدفوعة بمخاوف بشأن التضخم. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 286 نقطة بما يعادل 2.13 بالمئة إلى 13115.854 نقطة. Your browser does not support the video tag. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.1 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 34572.74 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 38.1 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 4150.34 نقطة

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم التكنولوجيا تدفع مؤشرات وول ستريت للهبوط.. وناسداك يهوي 2% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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