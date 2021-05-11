دار الإفتاء تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

دوت الخليج – أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجريا، وأن غدًا الأربعاء، الموافق 12 مايو، هو المتمم لشهر رمضان.

كما أعلنت أن يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

Your browser does not support the video tag.

وأعلن عدد من الدول العربية منها: السعودية والإمارات وقطر والعراق وسوريا، يوم الخميس، أول ايام عيد الفطر المبارك.