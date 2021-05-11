مال وأعمال

سوق الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ مبيعات هذا العام

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وكالات – هوت سوق الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء وجاءت قطاعات السفر والتجزئة والتكنولوجيا بين أكبر الخاسرين وسط تراجع في شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل القلق من تزايد التضخم في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 2%، وهو أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر.

وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا، أغلقت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن على خسائر تزيد على اثنين بالمئة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت لثاني يوم على التوالي وهبط المؤشر ستاندر آند بورز 500 القياسي إلى أدنى مستوى في شهر بفعل مخاوف من أن تزايد التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية بخطى أسرع من المتوقع.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 2% إلى أقل مستوى لها في ستة أسابيع بينما تراجعت أسهم شركات التعدين عن بعض المكاسب القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة.

وهوى مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 5.7%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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