البنك الأهلي يحصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الأوروبي للتنمية

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فهد حسين – أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، عن تقديم قرض غير مضمون بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي المصري لتمويل الاستثمارات في تكنولوجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
وأوضح EBRD أن القطاعات المستفيدة من التمويل المقدم للبنك الأهلي ستشمل الصناعية والتجارية والنقل والزراعة، كما أنها ستخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص المحلي (“SMEs”).
وأضاف أن القرض سيعتمد على توفير التمويل والمساعدة الفنية للوسطاء الماليين لتمويل تقنيات وحلول عالية الأداء لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما سيعزز ذلك الانتقال إلى اقتصادات مستدامة بيئيًا ومنخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن القرض المقدم للبنك الأهلي يشهد مزيجًا من التمويل طويل الأجل والخبرة الفنية في حزمة تعزز الاستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة وتخفيف تغير المناخ، في القطاع الخاص المتنوع للغاية في مصر.
ونوه البنك الأوروبي إلى تنفيذ البنك الأهلي متطلبات البيئة والأمن بشكل مرضٍ في ظل التعرض الحالي، مفصحا عن أنه سيُطلب من “الأهلي” الاستمرار في الامتثال لمتطلبات أداء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطبيق إجراءات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ذات الصلة.
وسيدعم المشروع برنامج تعاون فني شامل لتقديم دعم التنفيذ للبنك الأهلي وعملائه والتحقق من نتائج المشاريع المنجزة، بحسب البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.
ووصف البنك الأوروبي وإعادة الإعمار، البنك الأهلي المصري بأكبر البنوك التجارية في مصر، مملوك بالكامل للحكومة المصرية، بإجمالي أصول 107 مليارات يورو في نهاية يونيو 2020، كما يمتلك حصة سوقية تبلغ 31% من حيث الأصول، و33% عن طريق القروض، و 34% من الودائع.
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