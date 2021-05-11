البنك الأهلي يحصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الأوروبي للتنمية

فهد حسين – أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، عن تقديم قرض غير مضمون بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي المصري لتمويل الاستثمارات في تكنولوجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.

وأوضح EBRD أن القطاعات المستفيدة من التمويل المقدم للبنك الأهلي ستشمل الصناعية والتجارية والنقل والزراعة، كما أنها ستخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص المحلي (“SMEs”).

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وأضاف أن القرض سيعتمد على توفير التمويل والمساعدة الفنية للوسطاء الماليين لتمويل تقنيات وحلول عالية الأداء لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما سيعزز ذلك الانتقال إلى اقتصادات مستدامة بيئيًا ومنخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن القرض المقدم للبنك الأهلي يشهد مزيجًا من التمويل طويل الأجل والخبرة الفنية في حزمة تعزز الاستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة وتخفيف تغير المناخ، في القطاع الخاص المتنوع للغاية في مصر.

ونوه البنك الأوروبي إلى تنفيذ البنك الأهلي متطلبات البيئة والأمن بشكل مرضٍ في ظل التعرض الحالي، مفصحا عن أنه سيُطلب من “الأهلي” الاستمرار في الامتثال لمتطلبات أداء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتطبيق إجراءات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ذات الصلة.

وسيدعم المشروع برنامج تعاون فني شامل لتقديم دعم التنفيذ للبنك الأهلي وعملائه والتحقق من نتائج المشاريع المنجزة، بحسب البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.

ووصف البنك الأوروبي وإعادة الإعمار، البنك الأهلي المصري بأكبر البنوك التجارية في مصر، مملوك بالكامل للحكومة المصرية، بإجمالي أصول 107 مليارات يورو في نهاية يونيو 2020، كما يمتلك حصة سوقية تبلغ 31% من حيث الأصول، و33% عن طريق القروض، و 34% من الودائع.