مصر تعمل على هدنة سريعة لوقف التصعيد بغزة.. ومحمد صلاح يدعو قادة العالم لتحرك عاجل

وكالات – ذكرت كشفت مصادر خاصة لـ”العربية” و”الحدث” أن القاهرة تجري باتصالات كبيرة لمنع تصعيد عسكري إسرائيلي أكبر ضد قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القاهرة تعمل على إطلاق هدنة سريعة، لمنع تزايد التصعيد في غزة قطاع بعد أسابيع من الاضطرابات في الحرم القدسي في القدس واندلاع قتال عنيف بين إسرائيل ومسلحي حماس في قطاع غزة.

Your browser does not support the video tag.

كما أنها سترسل وفدين أمنيين خلال الساعات المقبلة من أجل التهدئة.

وأضافت المصادر أن القاهرة أرسلت برقية عاجلة طالبت إسرائيل بوقف الغارات على قطاع غزة من دون شروط، وبضرورة الموافقة غير المشروطة على هدنة.

كما طالبت القاهرة في برقية بتجميد ما يحدث في حي الشيخ جراح لإنجاح أي هدنة خلال الأيام المقبلة ووقف الانتهاكات الخاصة بالمقدسات الدينية.

وطالبت بوقف الاستفزازت من قبل المستوطنين ووقف اقتحام المسجد الأقصي وضرورة وقف الاعتقالات التي تتم من دون أي مطالب.

ولفتت المصادر إلى أن القاهرة أجرت اتصالات مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين طالبوا بدورهم بوقف التصعيد الإسرائيلي لوقف إطلاق الصواريخ.

فيما طلبت إسرائيل من مصر أن تعمل لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع، بحسب المصادر. وأكدت تل أبيب تمسكها بنزع ملكية عدد من المنازل.

ومن جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصاً على الأقل “عشوائية وغير مسؤولة”.

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية “هذا التصعيد الخطير” للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

تتواصل الغارات الجوية على قطاع غزة، الثلاثاء، موقعة 25 شهيدا، من بينهم 9 أطفال، كما أصيب أكثر من 100 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى الإدارة المدنية في جباليا شمال القطاع تزامنا مع قصف من الزوارق الحربية غرب غزة بحسب ما أفاد مراسل “العربية”.

وأدان بيان وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء “الجرائم الإسرائيلية في المسجد الأقصى”، ودعا “المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف التصعيد في القدس وغزة”.

كما أعلن البيان عن “تشكيل لجنة عربية للتواصل مع مجلس الأمن لبحث الوضع في القدس وغزة”، داعيا “إسرائيل لوقف انتهاكاتها”

إلى ذلك، دعا نجم كرة القدم المصري محمد صلاح قادة العالم إلى التحرك وبذل كل ما في وسعهم، للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور في القدس.

ونشر محمد صلاح “تغريدة” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: “أدعو جميع قادة العالم ، بمن فيهم رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل”.

وفي السياق نفسه، قالت هيئة مطارات إسرائيل إنها عادت إلى العمليات الاعتيادية بعد وقف الرحلات لوقت قصير بسبب إطلاق صواريخ من غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطة الطيران المدني الإسرائيلية عن تعليق الرحلات الجوية في خضم تعرض وسط إسرائيل لهجمات صاروخية من غزةـ

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الإسرائيلي عوفر لفلر لوكالة فرانس برس “خلال عمليات إطلاق النار المكثفة (…) توقفت الرحلات الجوية لحماية أجواء البلاد”.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” أنه جرى، مساء الثلاثاء، تعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون، بعد هجمات صاروخية.

وأوضح مراسلنا أنه تم تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق الصواريخ في أجواء وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه جرى تحويل طائرات للهبوط في قبرص.

ولم تعلن السلطات أي موعد بشأن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في إسرائيل.

ووجهت حركتا حماس والجهاد ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها، بـ130 صاروخ، وذلك ردا على قصف إسرائيل للأبراج السكنية في غزة.

وقالت مصادر عسكرية إن نظام القبة الحديدية تصدى لعشرات الصواريخ التي انطلقت من غزة باتجاه تل أبيب.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة مبنى سكني في صاحية هولون بإحدى الصواريخ.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليا قتل جراء سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، في وقت سابق من اليوم، صاروخين على برج مكون من 13 طابقا، في غزة، من طائرة حربية.

ويضم البرج مكتبا تستخدمه القيادة السياسية لحركة حماس التي تدير القطاع.