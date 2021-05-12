بايدن: نصف قادة دول العالم طلبوا مساعدة واشنطن في توفير لقاحات كورونا

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أ ف ب – قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نحو نصف قادة دول العالم تواصلوا معه بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، طالبين من الولايات المتحدة المساعدة في توفير هذا اللقاح.
وخلال اجتماع عبر الفيديو مع حكام الولايات الأمريكية، أشار بادين إلى أن “كل دول العالم تتطلع إلينا حاليا لتعويض النقص في قدراتها على إنتاج اللقاحات أو الحصول عليها”.
وأضاف: “نحو 40% من قادة دول العالم يهاتفون ويسألون إذا كان يمكننا مساعدتهم… سنحاول ذلك”.
وجدد بايدن تأكيد موقفه السابق حول أولوية تلقيح الأميركيين، لكنه قال: “سنعمل مع بلدان أخرى، لأن المتحورات ستكون كثيرة”.
ولم يحدد بايدن الدول التي يشير إليها، لكن هناك مساعيا دولية للحصول على قسم من المخزون الأمريكي الوفير من اللقاحات، خصوصا من جانب الهند التي تسجّل أرقاما قياسية على صعيدي الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19.
والشهر الماضي تعهد بايدن بتوزيع 60 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” على دول عدة بينها الهند.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أنه سيقرض المكسيك وكندا أربعة ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.
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