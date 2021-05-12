فوري تنضم لمؤشر MSCI القياسي العالمي ومصر لإنتاج الأسمدة للشركات الصغيرة

وكالات – شهدت المراجعة نصف السنوية لمؤشر إم إس سي آي إضافة شركة “فوري” للمؤشر القياسي العالمي وخروج شركة “السويدي إلكتريك” من ذات المؤشر وإضافتها إلى مؤشر MSCI للشركات الصغيرة.

كما قررت MSCI إضافة شركة مصر لإنتاج الأسمدة وخروج شركة لبن سينا فارما من مؤشر MSCI للشركات الصغيرة.

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وعلى صعيد الأسهم السعودية، شهدت المراجعة نصف السنوية للمؤشر إضافة شركتي المواساة وبتروكيم إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي بينما قررت خروج شركة الخطوط السعودية للتموين من ذات المؤشر .

وعلى صعيد مؤشرها للشركات الصغيرة قررت MSCI إضافة 5 شركات وهي الجوف الزراعية والمعمر لأنظمة المعلومات وأسمنت الرياض والخطوط السعودية للتموين وشركة المصافي العربية السعودية.

وفيما يخص الأسهم الإماراتية، شهدت المراجعة نصف السنوية إضافة شركة أدنوك للتوزيع و خروج شركة إعمار مولز من مؤشر MSCI القياسي العالمي.

وقررت MSCI إضافة شركتي مجموعة أغذية وإعمار للتطوير لمؤشرها للشركات الصغيرة وخروج شركة الاتحاد العقارية من ذات المؤشر .

وفي الكويت، شهدت المراجعة نصف السنوية لمؤشر MSCI خروج بنك الخليج من مؤشرها القياسي العالمي بينما لم يتم إضافة إلى شركة كويتية الى ذات المؤشر.

وعلى صعيد مؤشرها للشركات الصغيرة قررت MSCI إضافة 4 شركات وهي بورصة الكويت وبنك برقان وبنك الخليج ميزان القابضة، بينما قررت خروج 3 شركات من ذات المؤشر وهي: البنك الأهلي الكويتي والمتكاملة وشركة طيران الجزيرة.

ولم تشهد الأسهم القطرية أي تعديل على مؤشر MSCI القياسي العالمي واقتصرت التغييرات على مؤشر الشركات الصغيرة فقط بعد إضافة شركة “مجموعة المستثمرين القطريين”.