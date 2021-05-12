مال وأعمال

اقتصاد بريطانيا يفوق التوقعات وينمو 2.1% على أساس شهري في مارس

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– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1 بالمئة في مارس مقارنة مع فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا نموا شهريا 1.3 بالمئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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