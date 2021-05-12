أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية

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– تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش بسيط للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وبحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1829.94 دولار للأوقية (الأونصة).
ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1830.30 دولار.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي إف.إكس “تقدم الدولار بعض الشيء… إذا جاء معدل التضخم أعلى من المتوقع، فربما يشجع بنوكا مركزية على التفكير في تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع”.
صعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2945.02 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5 بالمئة ليسجل 1229.02 دولار.
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