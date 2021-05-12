مبيعات السيارات في الصين تنمو 8.6% خلال أبريل

شينخوا _ أفادت بيانات صناعية اليوم الأربعاء، أن مبيعات السيارات في الصين نمت 8.6 بالمئة خلال أبريل مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي.

وسجلت المبيعات زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي، إذ تقود أكبر سوق للسيارات في العالم تعافي القطاع من جائحة كورونا.

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وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين أن المبيعات بلغت 2.25 مليون سيارة في أبريل.