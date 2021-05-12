الأسهم اليابانية تواصل خسائرها مع تنامي مخاوف كورونا وغياب دعم المركزي

– أغلقت الأسهم اليابانية على هبوط يوم الأربعاء، مقتفية أثر الخسائر المستمرة لأسهم آسيا مع امتناع المستثمرين عن المراهنات الكبيرة في غياب دعم من بنك اليابان المركزي للسوق رغم الهبوط الحاد في الجلسة السابقة.

ونزل المؤشر نيكي 1.91 بالمئة ليغلق عند 28147.51 نقطة، وكان قد هبط لأقل مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمئة ليسجل 1877.95 نقطة.

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وهبطت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى في سبعة أسابيع، إذ دفع صعود أسعار السلع الأولية وتنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة للمراهنة على رفع أسعار الفائدة مبكرا وزيادة عائدات سندات الخزانة عالميا.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما من بيكتيت أست مانجمنت “ثمة مخاوف حيال تعافي الاقتصادات الآسيوية مع تنامي أعدادا الإصابات بكوفيد-19، لاسيما في تايوان”.

وأضاف “كما أن بنك اليابان لم يبد أي مؤشر على دعم السوق، مما أحبط المستثمرين”.

ودفع سهم مجموعة سوفت بنك المؤشر نيكي للهبوط بعدما خسر 3.45 بالمئة رغم تقارير صحفية محلية تفيد بأن المجموعة التي تستثمر في شركات تكنولوجيا ناشئة ستعلن عن تحقيق ربح صاف يوم الأربعاء.

وهوى سهم نيسان موتور 10.04 بالمئة بعدما أشارت الشركة لنظرة مستقبلية أضعف من المتوقع هذا العام.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.18 بالمئة بعدما توقعت زيادة الربح التشغيلي 14 بالمئة في العام الحالي.