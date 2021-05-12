توقعات إيجابية من تويوتا رغم استمرار جائحة كورونا وأزمة نقص إمدادات الرقائق

وكالات _ تتوقع شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب ارتفاع أرباحها خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي بنسبة 2.4% سنويا إلى 21.1مليار دولار رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وأزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترنية لصناعة السيارات على مستوى العالم، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم.

كما تتوقع الشركة التي تنتج السيارات الهجين بريوس والسيارات الفارهة لكزس نمو أرباح تشغيلها خلال العام المالي الحالي بنسبة 13.8% سنويا إلى 2.5 تريليون ين، مع ارتفاع قيمة مبيعاتها بنسبة 10.2% إلى 30 تريليون ين.

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وتتوقع مجموعة تويوتا التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز بيع 10.55 مليون سيارة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 6.4% عن العام المالي الماضي.

كانت تويوتا قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي أرباحا صافية بقيمة 2.25 تريليون ين بزيادة نسبتها 10.3% سنويا، وأرباح تشغيل بقيمة 2.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.4% ومبيعات بقيمة 27.2 تريليون ين بتراجع نسبته 8.9% سنويا.

وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي زادت مبيعات تويوتا موتور كورب بنسبة 11.5% سنويا إلى 7.7 تريليون ين في حين زاد صافي الأرباح بمقدار المثل تقريبا إلى 777 مليار ين في حين سجلت أرباح تشغيل بقيمة 690 مليار ين بزيادة نسبتها 92% سنويا وفقا للألمانية.