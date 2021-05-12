مال وأعمال

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

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سي ان بي سي _ قالت وكالة الطاقة الدولية، إن التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كورونا عالميا يعني أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط ستتجاوز إنتاج كبار المنتجين.

وقالت الوكالة تقريرها الشهري “النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني”، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.

وأضافت “لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب أسواق النفط.”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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