الأسهم الأوروبية تستقر بداية التعاملات وكومرتس بنك يقفز 5.4%

– ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أسوأ موجة بيع شهدتها هذا العام، إذ طغت نتائج أعمال قوية وبوادر تعاف اقتصادي سريع على مخاوف حيال ارتفاع فائق السرعة للأسعار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل حوالي اثنين بالمئة يوم الثلاثاء مع بيع مستثمرين أصول عالية المخاطر نتيجة مخاوف من أن يقود ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لتشديد السياسة النقدية.

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وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لأبريل التي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء. وجاءت البيانات من ألمانيا وفرنسا متفقة مع التوقعات إلى حد كبير.

ومن المتوقع الآن أن ترتفع الأرباح في أوروبا 90.2 في المئة في الربع الأول من العام وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس مقارنة مع توقعات لنمو 83.1 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم كومرتس بنك الألماني 5.4 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح الربع الأول التوقعات ورفع توقعات الإيرادات.