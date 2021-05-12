الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون التوقعات خلال مارس

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– أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بأقل كثيرا من المتوقع في مارس، إذ تراجع النمو على أساس شهري بسبب هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.1 بالمئة على أساس شهري وزاد 10.9 بالمئة على أساس سنوي.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاعا شهريا 0.7 بالمئة وزيادة سنوية 11.6 بالمئة.
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