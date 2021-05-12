وزيرة التجارة تبحث الاستراتيجة التوسعية لشركة بي اس اتش العالمية بالسوق المصري

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع مسئولي شركة بي اس اتش (احدى شركات مجموعة روبورت بوش العالمية) برئاسة لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة ” بي اس اتش للأجهزه المنزلية – مصر”.

تناول اللقاء استراتيجية الشركة التوسعية بالسوق المصري ومشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج الأجهزة المنزلية.

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حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري محمد السيد مدير إدارة اوروبا بالتمثيل التجاري ومراد جندي مدير المشروع بشركة بي اس اتش وأحمد رياض المدير المالي للشركة.

وقالت الوزيرة أن اللقاء استعرض مشروع الشركة الجديد في مصر لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، والذى يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرى من الأجهزة المنزلية والتصدير لعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وقارة افريقيا

وأكدت جامع حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات الصناعية العالمية للسوق المصري وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بالصناعة الوطنية والارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات الصناعية المصرية وخلق المزيد من فرص العمل

ولفتت الوزيرة إلى أن خطط الشركة التوسعية في السوق المصري تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية العالمية، مشيرةً إلى أن مشروع الشركة الجديد في مصر سيسهم في توطين التكنولوجيات الصناعية الألمانية في مجال الأجهزة المنزلية في السوق المصري

ومن جانبه أكد لويس الفاريز الرئيس التنفيذي لشركة ” بي اس اتش للأجهزة المنزلية – مصر “حرص الشركة على الاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور التصنيعية والتصديرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة وقعت مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مع الحكومة المصرية خلال عام 2019 ويجرى حالياً الانتهاء من كافة الإجراءات المشروع تمهيداً لبدء عملية الانشاءات .

ولفت إلى أن المرحلة الاولى للمشروع تقام على مساحة 80 ألف متر مربع وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الأجهزة المنزلية .