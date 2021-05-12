بنك ناصر يطرح زاد الخير أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر

طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة استثمارية اجتماعية جديدة تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة او صدقة جارية تحت مسمي “زاد الخير” بأعلي عائد في السوق المصرفي 13% سنويا ، وذلك في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة.

الشهادة بعائد 13% سنويا نصفه مخصص لعمل الخير

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وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الاكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.

وأضافت أن القانون خوّل لبنك ناصر الاجتماعى تلقى الهبات والوصايا التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات رغبة منهم في ترك صدقة جارية بعد وفاتهم، مشيرة إلي أن شهادة “زاد الخير ” تعد أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية.

ومن جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن مدة الشهادة تبلغ عامين ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل وانما يحصل صاحب الشهادة علي نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدني يتم توجيهه لعمل الخير، حيث يمكن الاختيار من كافة بنود حساب 10700 المدشن بالبنك سواء صدقة جارية أو هبة مشروطة أو لصالح مشروع حسابات الأيتام “اولادنا مستقبلنا” أو لدعم ذوي الإعاقة والتعليم، كما يجوز وهب الشهادة إلي أعمال الخير التي يحددها صاحب الشهادة ويمكن الاقتراض وفقا للضوابط والاحكام بضمان الشهادة كما يجوز الشراء بأسماء القصر.

واوضح عشماوي أن الهيكل الإداري للبنك لديه تقسيمات تنظيمية متخصصة مثل الادارة العامة للزكاة بالفروع للإشراف علي لجان الزكاة، التي تشكلت بجميع محافظات الجمهورية، وتضمن وصول اموال الزكاة إلي مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها، وفي مصارفها الشرعية،

وخصص البنك لهذه الخدمة حسابات مستقلة تماما ضمانا لعدم اختلاطها بخدمات البنك الاخري، كما تشكل لجان باسم “لجان الزكاة” في الاحياء والقري والنجوع وذلك تحت الاشراف الكامل للبنك، ويتبع البنك اكثر من 3500 لجنة منتشرة في جميع قري وأحياء ونجوع الجمهورية.