وزير التموين: تم شراء 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الأن قرابة إلى 2.2 مليون طن قمح محلى.

وأكد المصيلحي أن المتوقع استلامه هذا العام هو 3.4 مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

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وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقع لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، واضاف إلى أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للاقماح المحلية .

من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيرس كورونا.

وأكد باسيلي أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساءا.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الأقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الأقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة مشيرا إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين الدائمة هي الالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.