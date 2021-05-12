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منظمة الصحة العالمية ترصد سلالة كورونا الهندية في 44 بلدا

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فرانس برس _ أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن متحورة الفيروس المسبب لوباء كورونا المكتشفة في الهند، قد رصدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المتحورة المعروفة باسم “بي.1.617” والتي تم اكتشافها في أكتوبر في الهند، قد رصدت في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات “جي آي إس إيد” من قبل “44 بلدا في المجمل في مناطق منظمة الصحة العالمية الست”.

وخارج حدود الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بـ”بي.1.617″ في بريطانيا.

وكانت المنظمة الدولية قد صنفت الاثنين متحورة الفيروس الهندية “بي.1.617” بأنها “مثيرة للقلق”.

وتخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند الـ250 ألفا حسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن 4205 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 254 ألفا و197 منذ بداية الوباء. أما عدد الإصابات الإجمالي للإصابات فقد ارتفع إلى 23,3 مليونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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