- 1/3
- 2/3
- 3/3
– ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، إذ ساهم ازدهار الطلب في ظل إعادة فتح الاقتصاد في التصدي لقيود العرض، مما قد يغذي مخاوف سوق المال من فترة طويلة من ارتفاع التضخم.
وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.8 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة في مارس.
وباستثناء المواد الغذائية وعناصر الطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة. وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة في مارس.
كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.2 بالمئة، وزيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تقفز 0.8% خلال أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.