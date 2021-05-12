إدارة معلومات الطاقة: هبوط أقل من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية

وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعا مفاجئا.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 427 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن أبريل إلى 484.7 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 2.8 مليون برميل.

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وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 421 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام هبط بمقدار 223 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين زادت بمقدار 400 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 236.19 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 600 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 134.42 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 1.1 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.36 مليون برميل يوميا إلى 3.69 مليون برميل يوميا.