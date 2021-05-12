العملة المشفرة إيثريوم تبلغ ذروة جديدة ومكاسبها في 2021 تقترب من 500%

وكالات – بلغت العملة المشفرة إيثريوم قمة غير مسبوقة اليوم الأربعاء لتواصل المكاسب على خلفية الزيادة في نمو تطبيقات التمويل اللامركزية وتنامي الاهتمام بالعملات المشفرة من المؤسسات.

وصعدت إيثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي بعد بتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولار، للتخطى ذروتها السابقة المسجلة يوم الاثنين، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 2%.

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وتراجعت بتكوين قليلا إلى 56 ألفا و353 دولارا.

قفزت إيثريوم بنحو 500% مقابل الدولار هذا العام.