- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات – بلغت العملة المشفرة إيثريوم قمة غير مسبوقة اليوم الأربعاء لتواصل المكاسب على خلفية الزيادة في نمو تطبيقات التمويل اللامركزية وتنامي الاهتمام بالعملات المشفرة من المؤسسات.
وصعدت إيثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث رأس المال السوقي بعد بتكوين، إلى ذروة عند 4372.35 دولار، للتخطى ذروتها السابقة المسجلة يوم الاثنين، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 2%.
وتراجعت بتكوين قليلا إلى 56 ألفا و353 دولارا.
قفزت إيثريوم بنحو 500% مقابل الدولار هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملة المشفرة إيثريوم تبلغ ذروة جديدة ومكاسبها في 2021 تقترب من 500% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.