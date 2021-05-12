- 1/3
- 2/3
- 3/3
العربية دوت نت – قفزت أسهم شركة بوسكاليس الهولندية للخدمات البحرية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من كشف قناة السويس عن مشروع لتوسيع الجزء الجنوبي من الممر المائي.
وتعتزم هيئة قناة السويس توسيع وتعميق الجزء الجنوبي الذي علقت فيه سفينة حاويات وعطلت المرور في القناة 6 أيام، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، بحسب ما ورد في “”.
وكانت مصر قد وقعت في 2014 عقودا مع 6 شركات دولية لتنفيذ أعمال تجريف بقناة السويس، منها بوسكاليس.
وفي هذا السياق، قال المحلل في كبلر تشوفرو أندريه مولدر “السوق تفكر، وهي محقة في ذلك، في أن هذه الشركات الست ستنشط مرة أخرى في توسيع القناة… لذا فستكون في صدارة المستفيدين من ذلك”.
وارتفعت أسهم بوسكاليس بنحو 6% بحلول الساعة 11:42 بتوقيت جرينتش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطط توسيع قناة السويس ترفع أسهم شركة هولندية للخدمات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.