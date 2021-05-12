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دوت الخليج – أجرت وزارة الطيران المدني حملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها كإجراء احترازي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمجابهة أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس المستجد، وحرصا على العاملين والمترددين من عملائها المسافرين .
ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والإلتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منطمات الصحة والطيران العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا ملحوظاً في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التى تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.
حيث شملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات انهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات .
وبحسب بيان لوزارة الطيران المدني، فإن جميع هذه الإجراءات تتم بشكل يومي بجميع صالات المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا
للمعايير الدولية إلا أن الوزارة تكثف تلك الإجراءات في أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الإعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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