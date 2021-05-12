إفريقيا تسجل 4 ملايين 651 ألف إصابة و125 ألف وفاة جراء كورونا

أ ش أ – أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الاربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و651 ألف إصابة مؤكدة، و125 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوصت المراكز الإفريقية – في بيان اليوم – الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.