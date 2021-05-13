مصر تتسلم نحو 1.8 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس

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دوت الخليج – وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا، ضمن اتفاقية “كوفاكس”.
وأوضحت وزارة الصحة أن الدفعة الثانية بإجمالي مليون و768 ألفًا 800 جرعة.
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