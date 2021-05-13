إعلان ماسك وقف بيع سيارات تسلا ببتكوين يهوى بالعملة 15%

وكالات _ انخفض سعر العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 14.97% إلى 48076 دولارا، بعد إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة “تسلا” أوقفت بيع سياراتها بهذه العملة. وبرر ماسك قراره هذا بخشيته وزيادة قلقه جراء “الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدين بيتكوين ومعاملاته”. Your browser does not support the video tag. وأشار إلى أن شركته تدرس اعتماد “عملات مشفرة أخرى تستخدم أقل من 1٪ من طاقة معاملات بيتكوين”. وأكد ماسك أنه ينوي استخدام عملات البيتكوين التي يملكها لدعم مشاريع الطاقة المستديمة.

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