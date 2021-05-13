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إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل لأول مرة

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سبوتنيك نيوز _ دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في شمال إسرائيل للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري مع قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تحذيرا بشأن سقوط صواريخ في شمالي البلاد، لأول مرة منذ تصاعد القتال بين إسرائيل والفلسطينيين في وقت سابق هذا الأسبوع.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الفلسطينية، صباح اليوم، قصف تل أبيب مجددا برشقة صاروخية ردا على استمرار قصف المنشآت المدنية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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