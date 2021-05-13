مخاوف التضخم تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط بداية التعاملات

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– تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مقتفية إثر موجة بيع في وول ستريت، إذ أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولايات المتحدة المستثمرين، في حين ضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.0 بالمئة، ليزداد بعدا عن أعلى مستوياته على الإطلاق.
وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، واللذين كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من اثنين بالمئة، إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط.
وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة بربري 8.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض المبيعات السنوية عشرة بالمئة تحت وطأة جائحة كوفيد-19.
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