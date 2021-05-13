لوفتهانزا تعلق رحلات الطيران لتل أبيب بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل

– قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا يوم الخميس إنها ستعلق كل الرحلات إلى تل أبيب خلال يوم الجمعة الموافق 14 مايو، بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان “لوفتهانزا تتابع الوضع الراهن في إسرائيل وتواصل عن كثب الاتصال مع السلطات وأجهزة الأمن وموظفينا على الأرض”.

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وأضافت أنها تتوقع استئناف الرحلات لإسرائيل يوم السبت.