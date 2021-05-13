مال وأعمال

لوفتهانزا تعلق رحلات الطيران لتل أبيب بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل

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– قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا يوم الخميس إنها ستعلق كل الرحلات إلى تل أبيب خلال يوم الجمعة الموافق 14 مايو، بسبب تصاعد الصراع في إسرائيل.

وقالت الشركة في بيان “لوفتهانزا تتابع الوضع الراهن في إسرائيل وتواصل عن كثب الاتصال مع السلطات وأجهزة الأمن وموظفينا على الأرض”.

وأضافت أنها تتوقع استئناف الرحلات لإسرائيل يوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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