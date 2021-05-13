دانون الفرنسية تبيع حصتها في شركة مينجنيو الصينية مقابل 1.93 مليار دولار

وكالات _ أعلنت شركة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية اليوم الخميس، أنها توصلت لاتفاق لبيع حصتها التي تبلغ نسبة 9.8% في شركة مينجنيو الصينية للألبان. وتبلغ قيمة الصفقة 1.6 مليار يورو ( 1.93 مليار دولار). Your browser does not support the video tag. ومن المقرر تنفيذ الصفقة الاثنين المقبل. وقالت دانون إنها ستعيد أغلبية العائدات لحاملي الأسهم عبر برنامج إعادة الأسهم، الذي سوف يتم الإعلان عن تفاصليه لدى تدشينه.

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