أسعار الذهب تتراجع لقاع أسبوع مع صعود عوائد السندات والدولار

– هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الخميس متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكرا.

وبحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش، نزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1814.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو عند 1811.74 دولار.

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وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1814.20 دولار.

وقالت شياو فو رئيسة تحليلات أسواق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال “تواصل العوائد الحقيقية الارتفاع وثمة تكهن في السوق بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس الاحتياطي”.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في حين صعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وتعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتسجيل التضخم معدل اثنين بالمئة ويكون على مسار نحو تجاوز ذلك المستوى “إلى حد ما” لبعض الوقت.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها يوم الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2848.72 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.85 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1203.50 دولار.