فيليبس تضاعف إنتاجها من أجهزة الأكسجين 3 مرات مع زيادة إصابات كورونا في الهند

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بلومبرج _ قررت شركة الإلكترونيات الهولندية “فيليبس” مضاعفة إنتاجها من أجهزة الأكسجين لتصل إلى 10 آلاف جهاز أسبوعيا بحسب فرانس فان هوتين رئيس الشركة.
وذكرت “بلومبرج” اليوم أن الشركة أعلنت عن قرارها بعد زيادة الطلب من جانب دول مثل الهند التي تعاني حاليا من تفاقم وضع إصابات فيروس كورونا.
وتضمن الأجهزة تركيز الأكسجين بنسبة 90% بالنسبة للمرضى الذين يجدون صعوبة في الحصول على كمية كافية من الأكسجين.
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