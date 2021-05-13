بريطانيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 27 أبريل

وكالات _ سجلت بريطانيا اليوم الخميس 11 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، و2657 إصابة جديدة بالمرض ارتفاعا من 2284 إصابة في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة يومية منذ 27 أبريل.

وأظهرت بيانات الحكومة أن 184210 أشخاص حصلوا على جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي لمن حصلوا على جرعة واحدة على الأقل إلى 35.907 مليون أو ما يعادل 68.2 في المئة من السكان البالغين.