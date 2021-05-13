مال وأعمال

أمازون تخطط لإضافة 75 ألف وظيفة في أمريكا الشمالية

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وكالات _ أعلنت أمازون الخميس عن خطط لإضافة 75 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وكندا في إطار تعزيز شبكة مجموعة التجارة عبر الإنترنت العملاقة للمستودعات والخدمات اللوجستية.

وأفادت الشركة التي توظّف أساسا أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة أنها ستعرض “راتبا في البداية يتجاوز 17 دولارا في الساعة”، إضافة إلى ميّزات صحية وتقاعدية وحوافز تصل قيمتها إلى ألف دولار إلى جانب مئة دولار إضافي للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد.

وقالت نائبة رئيس قسم تلبية احتياجات العملاء العالمية في أمازون أليسيا بولير ديفيس “نتطلع إلى توظيف 75 ألف مساعد في شبكتنا لتلبية الاحتياجات والنقل”.

وجاء ذلك بعدما أعلن مؤسس أمازون جيف بيزوس الشهر الماضي أن الشركة تحتاج إلى “رؤيا” أفضل للعاملين لديها، رغم انتصارها في معركة صعبة على خلفية تنظيم نقابي شهده أحد مستودعاتها.

وأفاد بيزوس الذي سيتخلى عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة مع احتفاظه بمنصب رئيسها، أن هدفه جعلها “أفضل جهة توظيف على الأرض ومكان العمل الأكثر أمانا على الأرض”.

وجاء في إعلان أمازون أنها بدأت بالفعل التوظيف في مواقع عدة بما فيها أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وواشنطن وغيرها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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