الذهب ينتعش مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سي إن بي سي _ انتعش الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق الخميس 13 مايو مع تعزز جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 1824.89 دولار للأونصة، منتعشا من أدنى مستوى منذ السادس من مايو 1808.44 دولار.

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وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% ليتحدد سعر التسوية عند 1824 دولارا.

ويأتي ذلك عقب أرقام أظهرت أمس الأربعاء قفزة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة هي الأكبر في نحو 12 عاما الشهر الماضي، مما أجج المخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% مسجلا 2859.13 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن قالت نورنيكل الروسية، أكبر منتج للمعدن في العالم، إنها استأنفت العمليات بالكامل في أحد منجمين شهدا فيضانات هذا العام.

واستقرت الفضة عند 27.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.8%إلى 1200.31 دولار.