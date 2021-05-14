إيطاليا تسجل 8085 إصابة و201 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، 8085 إصابة و201 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8025 مقابل 7852 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4139160 حالة، بينها 346008 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 201 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 262 في بيانات الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 123745 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3669407 أشخاص بعد رصد 14295 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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