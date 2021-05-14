– قالت توشيبا تك فرانس إيمدجينج سيستمز يوم الجمعة إنها كانت ضحية هجوم إلكتروني بأحد برمجيات الفدية في ليل الرابع من مايو. وقالت في بيان إنها لم تفقد جراء هذا الهجوم الإلكتروني سوى مجموعة طفيفة من بيانات العمل، مضيفة أن المرتكب هو جماعة دارك سايد التي يتهمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بالمسؤولية عن هجوم كولونيال بايبلاين. Your browser does not support the video tag.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرض أنشطة توشيبا في أوروبا لهجوم إلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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