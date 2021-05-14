مال وأعمال

تعرض أنشطة توشيبا في أوروبا لهجوم إلكتروني

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– قالت توشيبا تك فرانس إيمدجينج سيستمز يوم الجمعة إنها كانت ضحية هجوم إلكتروني بأحد برمجيات الفدية في ليل الرابع من مايو.

وقالت في بيان إنها لم تفقد جراء هذا الهجوم الإلكتروني سوى مجموعة طفيفة من بيانات العمل، مضيفة أن المرتكب هو جماعة دارك سايد التي يتهمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بالمسؤولية عن هجوم كولونيال بايبلاين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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