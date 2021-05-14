إصابات كورونا في الهند تتجاوز 24 مليونا والوفيات تتخطى 262 ألفا

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وكالات _ سجلت الهند اليوم الجمعة، 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليونا في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن كوفيد-19 .
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي. ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون بينما بلغ إجمالي الوفيات
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