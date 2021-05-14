شركة كارباورشيب التركية توقف إمدادات الكهرباء إلى لبنان بسبب تأخر السداد

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_ قالت شركة كارباورشيب التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين إنها أوقفت الإمدادات بسبب متأخرات السداد وبعد تهديد قانوني لمحطتيها في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية عميقة.
ويحصل لبنان على 370 ميجاواط من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد .
وقد أبلغت الشركة الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي أنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تكن هناك تحركات للتوصل إلى تسوية.
وقالت الشركة في بيان إنها أغلقت التيار الكهربائي يوم الجمعة. وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.
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