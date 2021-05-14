إيطاليا ترفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا

وكالات _ قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سترفع قيود الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وبريطانيا وإسرائيل اعتبارا من 16 مايو.

وفي الوقت الحالي يخضع القادمون من هذه الدول لحجر صحي لمدة خمسة أيام مع إلزامهم بإجراء فحص قبل الوصول وفي نهاية فترة العزل.

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وقالت الوزارة في بيان إنه ما زال يتعين على القادمين تقديم ما يفيد بإجرائهم مسحة سلبية لكوفيد-19 قبل التوجه إلى إيطاليا.

وأضافت أن القيود المفروضة حاليا بالنسبة للأشخاص القادمين من البرازيل ستظل سارية.