مال وأعمال

إيطاليا ترفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات _ قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سترفع قيود الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وبريطانيا وإسرائيل اعتبارا من 16 مايو.

وفي الوقت الحالي يخضع القادمون من هذه الدول لحجر صحي لمدة خمسة أيام مع إلزامهم بإجراء فحص قبل الوصول وفي نهاية فترة العزل.

وقالت الوزارة في بيان إنه ما زال يتعين على القادمين تقديم ما يفيد بإجرائهم مسحة سلبية لكوفيد-19 قبل التوجه إلى إيطاليا.

وأضافت أن القيود المفروضة حاليا بالنسبة للأشخاص القادمين من البرازيل ستظل سارية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا ترفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا