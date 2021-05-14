مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة دون تغير خلال أبريل

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– استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل، إذ انحسر الدعم من مدفوعات التحفيز، لكن من المحتمل أن تشهد الأشهر المقبلة تسارعا في ظل بلوغ من المدخرات مستويات غير مسبوقة واستئناف أنشطة اقتصادية.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن قراءة مبيعات التجزئة التي لم تتغير الشهر الماضي جاءت عقب ارتفاع 10.7 بالمئة في مارس في قراءة معدلة بالزيادة عن القراءة السابقة التي أشارت إلى نمو 9.7 بالمئة.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة واحدا بالمئة.
تلقى العديد من الأسر المؤهلة مدفوعات إضافية بقيمة 1400 دولار في مارس، والتي جاءت في إطار حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 من البيت الأبيض بلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، وجرت الموافقة عليها أوائل ذلك الشهر.
ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي بوتيرة سنوية 10.7 بالمئة في الربع الأول من العام، مما يضيف 7.02 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 6.4 بالمئة.
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